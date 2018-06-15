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FETÖ'nün Sivas büyük bölge sorumlusu AVM'de yakalandı

Sivas'ta, FETÖ'nün kadın öğrenci il yapılanmasına operasyonda, örgütün Sivas büyük bölge sorumlusu Raziye I. ve 4 şüpheli tutuklandı.

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FETÖ'nün Sivas kadın öğrenci yapılanmasına operasyon yapıldı. Polis, örgütün Sivas büyük bölge sorumlusu Raziye I.'yı teknik takibe aldı.

Operasyonla bölge sorumlusu olan kadın bir alışveriş merkezinde yakalandı.

40 hücre evinden sorumlu

Yakalanma anları güvenlik kameralarına takıldı. Raziye I.'nın 40 hücre evinden sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Kaçmaya çalışan FETÖ'cüler de yakalandı

Zanlının ifadesiyle kız öğrencilere ait hücre evlerinden sorumlu olan ve bu evleri finanse eden kaçma hazırlığındaki 4 kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Sivas, fetö, AVM
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