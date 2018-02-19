FETÖ'nün Şırnak'taki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. jandarma sınır tümen komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 21'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya 22 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmaya Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan tanık A.S, 15 Temmuz'da Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaptığını ve gece yarısı telsiz anonslarından Cizre'ye doğru askeri bir konvoyun hareket ettiği yönünde bilgiler geldiğini söyledi.

İkinci anonsun, konvoyun geçmesine izin verilmemesi yönünde olduğunu belirten tanık A.S, şöyle devam etti:

"Anons sonrası konvoyun geçiş yapacağı yola çıktım. Konvoyda zırhlı olmayan unimog tipi askeri araçlar ve kobralar vardı. Ben bu konvoydan şüphelendim. Kendi yanımdaki TOMA'yı yola çektim. Öndeki kobra bizim aracımızdan sıyrıldı. Ben inisiyatif alarak konvoyu Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durdurdum. Ön tarafa geçen kobradan iki tane rütbeli subay indi. Bunlardan birisi Binbaşı Hasan Bilgin'di. Kendisini daha önceki operasyonlardan tanırım. Ben geçişlerine izin vermeyeceğimi söyledim. Hasan Bilgin yanımdan ayrılarak bir telefon görüşmesi yaptı. Sonra tekrar geldiğinde 'Bizim acil gitmemiz lazım. Bizi bekletiyorsun yolu aç. Gitmemiz lazım. Konvoy komutanını arkada çok beklettin. Yolumuzu açmazsan seni burada gözaltına alırım.' dedi. Hasan'ın yanındaki rütbeli subay ise 'Biz sıkıyönetim ilan ettik. Yolu açmazsan zor kullanacağız." dedi."

"Ok yaydan çıktı, geri dönüşü yok, havaalanına gideceğiz"

Tanık A.S, bir süre sonra emniyet amirlerinden L.Ç'nin geldiğini ve kendisine durumu anlattığını ifade etti.

Konvoyun durdurulduğu noktaya takviye personel istediklerini dile getiren A.S, şunları anlattı:

"Polis arkadaşların gelmesiyle biz konvoyun önünde 25-30 kişi olduk. Konvoyun içinden yanımıza gelen eski Çakırsöğüt jandarma komando tugay komutanı tuğgeneral Ali Osman Gürcan 'Burası daha neden açılmadı, shortlandı çekin buradan.' dedi. Amirimiz L.Ç. Ali Osman Gürcan'a yaptıklarının yanlış olduğunu aktardı. Daha sonra orada arbede yaşandı. Amirimiz L.Ç. rütbeli subaylara valilik ve tümenden geri dönmeleri yönünde emirler geldiğini söyledi. Hatta Tümen Komutanı Abdullah Baysar'ın konvoyun geri dönmesi yönünde emir verdiğini söyledi."

Tartışmanın sürdüğünü anlatan A.S, "Oradaki rütbeli subaylar, 'Bizim komutanımız burada, diğer komutan bizi bağlamaz.' karşılığını verdi. Ali Osman Gürcan bize, 'Burayı açmazsanız uçaklarla vurdururum.' dedi. Biz geçişlerine engel olmaya devam edince Ali Osman Gürcan, 'Ok yaydan çıktı geri dönüşü yok. Biz havaalanına gideceğiz.' dedi." ifadesini kullandı.

A.S, daha sonra olay yerine vatandaşların geldiğini ve onları güvenli bölgede beklettiklerini anlatarak, konvoyun da daha sonra döndüğünü söyledi.

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.

Kaynak: AA