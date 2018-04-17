FETÖ'nün sır kutusunun yakalanması, askeri casusluk davası mağdurlarını sevindirdi

İzmir'deki "Askeri Casusluk" davasında örgüt lideri olarak yargılanan ve 2,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat eden emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, yargılandıkları davada iddianameyi hazırlayan meslekten ihraç edilmiş eski savcı Zafer Kılınç'ın yakalanmasıyla ilgili, "Bu kişi örgütün en tehlikeli elemanlarından biri. Konuşturulduğu takdirde örgüt çorap söküğü gibi dağılır, örgütün kirli ilişkilerinin ucu şu an yargılanmakta olan casus Rahip Brunson'a kadar dayanacaktır" dedi.

Başbuğ, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "Askeri Casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın yakalanmasının çok sevindirici olduğunu belirtti.

"Konuşturulursa örgüt çorap söküğü gibi dağılır"

Kılınç'ın örgütün en güvendiği adamlardan biri olduğunu ve kumpas davasının başına örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından bizzat getirildiğini ifade eden Başbuğ, şunları söyledi.

"İki bin sayfalık iddianamenin tamamı iftira dolu. Sözde savcının hazırladığı iddianame aileleri ve çevresiyle beraber en az 10 bin kişini hayatını kararttı. Bugüne kadar ortalıkta Türk ve Müslüman kılığında gezen Kılınç artık yakayı ele verdi. 'Yunanistan'a casusluk yaptılar askeri belgeleri Yunanistan'a sattılar' diyen sözde savcı Yunanistan'a firar ederken yakalandı. Şimdi onun gerçekte ne olduğu bu yargılama esnasında ortaya çıkacak. Bu kişi örgütün en tehlikeli elemanlarından biri. Konuşturulduğu takdirde örgüt çorap söküğü gibi dağılır, örgütün kirli ilişkilerinin ucu şu an yargılanmakta olan casus Rahip Brunson'a kadar dayanacaktır. Koca Türkiye'de, İzmir'de NATO'nun dibinde rahiplik yapan Brunson ile koca Türkiye'de en büyük kumpası İzmir'de NATO'nun dibinde kuran FETÖ'nün bu tercihlerinin ve bu benzerliklerinin sorgulanması gerekir. "

"Örgütün en büyük tetikçisi"

Gözaltına alındığında yarbay olan ve dava süresince iki yıl tutuklu kalan emekli albay Tamer Nalbant ise sözde savcı yakalandığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Nalbant, şunları kaydetti:

"Öğrendiğimizden beri bayram havası var. Herkes Kılınç'ın yargılanacağı Ankara'daki duruşmada bulunmayı düşünüyor. Herkes oraya gitmeyi düşünüyor. Bizim olayın simge ismi Zafer Kılınç. Davanın hakimlerine de kinimiz müthiş fazla ama asıl olay Zafer Kılınç. Davanın en büyük tetikçisi o. En çok mutlu olduğumuz onun yakalanmış olması. Bizim davada sanık sayısı 357 idi. 357 kişi için ayrı ayrı cezalandırılmasını bekliyoruz. İbreti alem olsun hiçbir hukukçu hukuku silah olarak kullanamasın."

Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı

Hudut birlikleri dün İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakalamıştı. İncelemede şüpheliler arasında İzmir'deki "Askeri Casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, eşi ve iki çocuğunun da olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA