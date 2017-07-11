FETÖ'nün "sınav" oyunu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan eski polis memuru A.K, komiser yardımcılığı sınavı öncesi ezberletilen bazı sorularda yanlış yanıtların bulunmasına rağmen işaretlemenin kendilerine gösterildiği şekilde yapılmasının istendiği ve cevap anahtarının bu şekilde düzenlendiği bilgisini verdi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan ve "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak isteyen komiser A.K, ifadesinde, örgütün emniyet teşkilatındaki yapılanmasına ilişkin bilgiler verdi.

A.K'nin ifadesinde, ayrıca örgütün, komiserlik sınavında cevap anahtarlarında oynama yaparak yanlış şıkları doğru gibi gösterdiği, bu sayede doğru cevap verenlerin hakkını gasbederek, FETÖ üyelerine yüksek puanlarla sınavları kazandırdığı bilgileri yer aldı.

İtirafçı A.K, FETÖ ile ilk kez Malatya'da 2008 yılında bir arkadaşının tavsiyesiyle gittiği etüt merkezinde tanıştığını belirtti. Ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını, bu nedenle etüt merkezinde kendisine yardımcı olunduğunu anlatan A.K, daha sonra polislik sınavını kazandığı ve Siirt'te göreve başladığını ifade etti.

Bu süreçte örgüt üyeleriyle "sohbet" adı altında gerçekleşen toplantılara katıldığını vurgulayan A.K, aynı gruptaki memur arkadaşlarıyla komiser yardımcılığı sınavına girmeden önce bir evde toplandıklarını kaydetti.

"Namusunuz ve şerefiniz üzerine söz verin"

A.K, burada kendilerinden sorumlu ev abisiyle komiser yardımcılığı sınavı öncesi toplandıkları evde bir araya geldiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kişi bize 'Prosedürü biliyorsunuz, siz de bu evde gördüklerinizi ve duyduklarınızı hiç kimseyle paylaşmayacağına namusunuz ve şerefiniz üzerine söz verin.' dedi. Projeksiyon sisteminin daha önceden hazırlanmış olduğu büyük ve geniş bir odaya geçtik. Bizden sorumlu kişi, 'Başlıyoruz arkadaşlar.' dedi ve yanında getirdiği flaş belleği çıkararak kurulu bulunan projeksiyon cihazıyla duvara yansıttı. Dosyalardan birinde soruların olduğu sayfalar açıldı, 'Orada bulunanlardan sesi gür olan biri yüksek sesle okusun, şıkları gözden geçirin ancak işaretli şıklara odaklanarak işaretlenen şıkları ezberleyin.' dedi. Bir arkadaş yüksek sesle okumaya başladı, ezberledik."

"Cevap anahtarı budur, riske atmayın"

Projeksiyon cihazıyla duvara yansıtılan yaklaşık 150-200 soru bulunduğunu bildiren A.K, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 2-3 saat içerisinde mevcut soruları ve şıkları ezberlemeye çalıştık. Bazı sorularda işaretli olanların doğru cevap olmadığını anladık. Bizden sorumlu kişiye 'bazı şıklar yanlış, doğru olan şık başkası' olduğunu söylediğimizde bize 'Siz orada işaretli olan şıklara odaklanın. Sınav sonuçları okunduğu zaman bu şıklar değerlendirilecek, komisyona verilen cevap anahtarı budur, riske atmayın.' dedi. Bu sorularda CMUK, TCK, Anayasa, gibi konular vardı. Genel kültür, tarih, edebiyat ve coğrafya konuları bu sorular içerisinde yoktu."

"Ezberletilen soruların bire bir aynısıydı"

Evde 2 gece kaldıklarını, soruları ezberlediklerini daha sonra da sınavın yapılacağı Diyarbakır'a gittiğini belirten A.K, "Toplamda 100 sorudan oluşan bu sınava girdiğimde genel kültür, edebiyat, tarih ve coğrafya sorularından oluşan yaklaşık 20 soru dışında kalan 80 sorudan 3 veya 5'i dışındaki soruların tamamı bize 2 gece kaldığımız evde ezberletilen soruların bire bir aynısıydı." ifadesini kullandı.

Çalıntı soruları Kur'an'a el bastırıp gösterdiler

KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan ve "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak isteyen başka bir komiser B.T. ise ifadesinde komiser yardımcılığı sınav sorularının kendilerine Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp gösterildiğini anlattı.

"Sohbet" adı altında düzenledikleri toplantılarda tanımadığı bir kişinin kendilerine dini konularda bilgiler verdiğine işaret eden B.T, şunları kaydetti:

"Bu kişi başka bir odaya geçerek bizi tek tek içeri aldı ve bize Peygamber Efendimizin 'Düşmanınızın silahıyla silahlanınız.' hadisi şerifini ve daha önce dine düşman olanların da bu şekilde kadrolaştığını söyledi. Az sonra içeride göreceklerimi üçüncü bir şahsa söylemem halinde nikahlı eşimin benden 3 talakla boş olacağına dair Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak yemin ettirildi. Diğer kişilere de aynı şekilde yemin ettirdikten sonra toplu olarak odaya alındık ve projeksiyon üzerinden duvara yaklaşık 400-500 polis meslek mevzuatlarıyla ilgili soruları ve cevapları yansıtıldı. Soru ve cevaplar 3 kez baştan sona okutularak aklımızda tutmamız istendi. Malatya'da komiserlik sınavına girdiğimizde çıkan sorular bize gösterilenlerle aynıydı. Sınavdan 94 puan alarak Türkiye geneli derecece yaptım. Aynı şekilde diğer arkadaşlarım da derece yaptı."