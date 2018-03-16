FETÖ'nün sendika yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile müzahir olduğu belirlenen ve KHK ile kapatılan sendikaların 8 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri zanlılardan 3'ünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri süren zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları ve Bank Asya'ya para aktardıkları belirlendi.

FETÖ'nün "merdiven altı" dershanesin operasyon

Öte yandan, Ankara Mali Şube polisleri, Pursaklar ilçesinde FETÖ/PDY tarafından ev görünümünde gizlice kullanılan ve "merdiven altı" olarak nitelendirilen bir dershaneye operasyon düzenledi.

Dershanenin yöneticisi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı. Zanlının, ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ üyeliğinden daha önce tutuklanıp cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA