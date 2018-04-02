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Buradasınız : » » FETÖ'nün "sendika temsilcisine" 12 yıl hapis

FETÖ'nün "sendika temsilcisine" 12 yıl hapis

Kırşehir'de FETÖ'nün sendika il temsilciliğini yapan eski sağlık çalışanına 12 yıl hapis cezası verildi.

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FETÖnün &quot;sendika temsilcisine&quot; 12 yıl hapis

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan sendikanın il temsilciliğini yapan eski sağlık çalışanı 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya KHK ile kapatılan Ufuk Sağlık Sen'in Kırşehir temsilcisi, eski sağlık memuru tutuklu Mehmet Saray ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içinde yer alması nedeniyle iddianamede üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Tanıkların örgütün Kırşehir'deki "mütevelli heyeti" üyesi olduğu yönündeki ifadelerini hatırlatması üzerine sanık Saray, örgüt üyesi olmadığını, "sağlık çalışanı" sıfatıyla sendikal faaliyetlerde bulunmaya çalıştığını ileri sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ve "örgütün hiyerarşik yapısında bulunduğu" gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kırşehir'de sağlık kurumlarındaki örgüt mensuplarına yönelik soruşturma başlatılmış, Saray'ın dosyası açılan ana davadan ayrılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, Kırşehir, FETÖ davası, fetö
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