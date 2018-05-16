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FETÖ'nün Şarköy sorumlusuna 10 yıl 6 ay hapis cezası

Tekirdağ'da, FETÖ'nün sözde "Şarköy örgüt sorumlusu" olduğu gerekçesiyle yargılanan Mesut Demirtaş, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezalandırıldı.

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FETÖnün Şarköy sorumlusuna 10 yıl 6 ay hapis cezası

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Demirtaş ve avukatı katıldı.

Sanık Demirtaş, FETÖ ile ilgisinin olmadığını, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın suçunun emniyet raporlarıyla sabit olduğunu, kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek"ten cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mesut Demirtaş'ın "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım'ın hazırladığı iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Şarköy, fetö, dava
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