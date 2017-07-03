FETÖ'nün 'Sarıkamış Ana Komuta Kademesi' hakim karşısında

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları belirtilen ve örgütün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) kurmay başkanı" olarak atamayı planladığı dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Yetgin'in de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 26 askeri personel ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan Yetgin, dönemin Tugay Komutan Yardımcısı eski Albay Murat Macun ve dönemin Topçu Tabur Komutanı eski Yarbay Ferhat Akgün'ün yanı sıra eski Albay Ekrem Bahşi, eski Yarbay Süleyman Türker, Yarbay Gürhan Yener'in de bulunduğu 18 eski askeri personel ile 8 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Kars Adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitiyle devam eden duruşma sebebiyle güvenlik güçlerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.