FETÖ'nün 'Samsun iş adamları imamları'na operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve terör örgütünün "Samsun iş adamları imamları" oldukları öne sürülen 3 zanlı tekrar gözaltına alındı. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar sevk edildikleri mahkemece adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilerek serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, daha önce mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen zanlılar İ.Y. (35), M.A.I. (33) ve Ö.A. (36) gözaltına alındı.

FETÖ'nün "Samsun iş adamları imamları" olduğu iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilerek serbest bırakıldı.