FETÖ'nün "Samsun emniyet yapılanması" davasında karar

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve Terörizmin Finansmanının Önlemesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan 45'i tutuklu 47 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Sanıklar, "emniyet grup imamı" Murat Yılmaz ile eski emniyet mensupları Ercan Keskin, İsa Güngör'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, 44 sanığı da 8 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Demir'in sağlık sorunlarından dolayı tahliyesine hükmetti.

Sanık Atilla Direk karara tepki göstererek, "Adam mı öldürdük. Bu saatten sonra öldürmeyen şerefsizdir." diye konuştu. Sanığın bu konuşmaları zapta geçirildi.

Kaynak: AA