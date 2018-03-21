  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.91
    EURO 4.832
  • BIST 117651.3
    ALTIN 167.396
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün "Samsun emniyet yapılanması" davasında karar

FETÖ'nün "Samsun emniyet yapılanması" davasında karar

Samsun'da, aralarında FETÖ'nün "emniyet grup imamı"nın da bulunduğu 45'i tutuklu 47 eski emniyet mensubu, 8 yıl 3 ay ile 9 yıl 4 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;Samsun emniyet yapılanması&quot; davasında karar

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve Terörizmin Finansmanının Önlemesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan 45'i tutuklu 47 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

Sanıklar, "emniyet grup imamı" Murat Yılmaz ile eski emniyet mensupları Ercan Keskin, İsa Güngör'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, 44 sanığı da 8 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Demir'in sağlık sorunlarından dolayı tahliyesine hükmetti.

Sanık Atilla Direk karara tepki göstererek, "Adam mı öldürdük. Bu saatten sonra öldürmeyen şerefsizdir." diye konuştu. Sanığın bu konuşmaları zapta geçirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: mahkeme, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER