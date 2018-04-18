  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün Samsun bölge imamının eşi yakalandı

FETÖ'nün Samsun bölge imamının eşi yakalandı

Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle gözaltına alınan FETÖ'nün 5 ilden sorumlu sözde "Samsun Bölge İmamı" Murat Elmas'nın eşi Günışık Elmas yakalandı.

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FETÖnün Samsun bölge imamının eşi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat Elmas'ın gözaltına alındıktan sonra Eskişehir'de bulunan eşi Günışık Elmas'ın Samsun'a geldiğini tespit etti.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen Günışık Elmas'ı yakaladı.

Gözaltına alınan Elmas, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ tarafından 2015 yılında Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu "Samsun bölge imamı" olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas, 10 Nisan'da Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunan, yat, Samsun, operasyon, gözaltı, fetö, bayrak
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