FETÖ'nün sağlık ayağına operasyon: 30 gözaltı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik operasyonda yakalananların sayısı 30'a yükseldi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sağlık kurumlarında çalışan ve örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere yönelik Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 11 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıştığı kurumlarda ve evlerinde arama yapıldı.

Dün başlatılan operasyonda, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Necati Yılmaz, Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Şenol Soykan'ın da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, operasyonun devam ettiği öğrenildi.