  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'Sabiha Gökçen' davasında sanıklara müebbet istemi

FETÖ'nün 'Sabiha Gökçen' davasında sanıklara müebbet istemi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan 28 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

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FETÖnün Sabiha Gökçen davasında sanıklara müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28 tutuklu sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların anayasayı ihlal suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki salonda, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 28 sanığın "Anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen TCK'nın 309. maddesindeki "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini de talep eden savcı, ayrıca sanıklara TCK'nın 311. maddesindeki "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", TCK'nın 312. maddesindeki "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi.

Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, 'Sabiha Gökçen' davası, sanıklar, müebbet istemi
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