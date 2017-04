FETÖ'nün Rize yapılanmasına operasyon: 9 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Rize'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 9'u tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Rize yapılanmasına yönelik soruşturmaya ilişkin örgütle bağlantılı oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan ve aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 19 kişiden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye götürülen zanlılardan bir kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen A.T, İ.A.T, C.F, K.Ü. ve E.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.Z.T, H.E, Z.Y, O.S, C.K, M.Y, M.B, S.Y. ve S.A. tutuklandı.

Mahkemenin, zanlılardan T.A. hakkında yetkisizlik kararı vererek soruşturmayı Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına devrettiği öğrenildi.