  • 11 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.709
    EURO 3.94
  • BIST 90904.49
    ALTIN 151.67
Buradasınız : » » FETÖ'nün Rize yapılanmasına operasyon: 9 tutuklama

FETÖ'nün Rize yapılanmasına operasyon: 9 tutuklama

FETÖ'nün Rize yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 9'u tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün Rize yapılanmasına operasyon: 9 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Rize'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 9'u tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Rize yapılanmasına yönelik soruşturmaya ilişkin örgütle bağlantılı oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan ve aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 19 kişiden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye götürülen zanlılardan bir kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen A.T, İ.A.T, C.F, K.Ü. ve E.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.Z.T, H.E, Z.Y, O.S, C.K, M.Y, M.B, S.Y. ve S.A. tutuklandı.

Mahkemenin, zanlılardan T.A. hakkında yetkisizlik kararı vererek soruşturmayı Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına devrettiği öğrenildi.

Etiketler: rize, fetö, FETÖ operasyonu, PDY
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER