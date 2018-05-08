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Buradasınız : » » FETÖ'nün polis memurları sorumlusuna hapis

FETÖ'nün polis memurları sorumlusuna hapis

Şanlıurfa'da FETÖ davasında yargılanan ve örgütün polis memurlarından sorumlu yöneticisi olduğu belirlenen eski sağlık memuruna 12 yıl hapis cezası verildi.

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FETÖnün polis memurları sorumlusuna hapis

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık eski sağlık memuru Barbaros Erdal ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanığa ByLock programına 79 bin kez giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, savunmasını istedi.

Sanık Erdal, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını iddia etti.

Duruşma Savcısı da sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını ve "sivil mahrem imam yapılanması"nda "Bekir" kod adıyla yer aldığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, polis, şanlıurfa, mahkeme, FETÖ davası
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