FETÖ'nün para transferi tezgahı

Konya'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 195'i tutuklu 486 kişinin yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tanık beyanlarıyla devam edildi. Duruşmaya sanıklar, yakınları, avukatları ve tanıklar katıldı.

Tanıklardan H.Y., örgüte bir kez para transferi için yardımcı olduğunu, bunun dışında bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

İstanbul'da 2010'da kendi işini yaparken tutuksuz sanıklardan Ali Fuat D. tarafından telefonla arandığını anlatan H.Y., "Ali Fuat D., İstanbul'da bir özel hastanenin kasasında örgüte ait 1 milyon doların bulunduğunu, bu paranın yarısını kendisinin, yarısını da benim 3-4 ay kullanabileceğimizi, daha sonra örgüte iade edeceğimizi söyledi. O dönem şirketim maddi sıkıntılar yaşadığı için bu teklifi kabul ettim" dedi.

"500 bin doları o gün teslim aldım"

Para transferine nasıl aracılık ettiğini anlatan H.Y., şunları söyledi:

"Bahsedilen özel hastaneye giderek, orada söylenen kişiyle görüştüm. Kendimi tanıtıp durumu izah ettim. Kendisini bize bu transferi önerdiğini duyduğum Halil İbrahim A. ile telefonla görüştürdüm. 1 milyon doların tamamını güvenlik nedeniyle 'hepsini bir anda götürmem tehlikeli olabilir' diye o gün almak istemedim. Bu söylediğimi kabul ettiler ve paranın yarısı olan 500 bin doları o gün teslim aldım. Daha sonra bir bankaya giderek 250 bin doları kendi şirket hesabıma, 250 bin doları da Ali Fuat D'nin hesabına havale yaptım."

H.Y., 3-4 gün sonra geri kalan 500 bin doları almak için tekrar hastaneye gittiğini, bu kez parayı başka birinden aldığını dile getirdi.

"Paraları alıp kendi işlerimizde kullandık"

500 bin doların 150 bin dolarını Ali Fuat D.'nin hesabına, 350 bin dolarını kendi şirket hesabına yatırdığını söyleyen H.Y., sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paraları alıp kendi işlerimizde kullandık. Ali Fuat D, 2-3 ay sonra 'bu paraları iade edelim, çok geciktirmeyelim. Sonra ihtiyacımız olunca yine alırız' dedi. O dönem maddi sıkıntım olduğu için bu parayı 4-5 ay sonra dikkat çekmesin diye parça parça yurt dışına transfer ettim. Transfere ilişkin belgeler hala şirketimizde mevcuttur. Bu örgütle bu para ilişkisinden başka bir ilişkim olmamıştır. Para transferine yardımcı olursak bu parayı bir süre kullanabileceğim söylendiği için aracılığı kabul ettim."

Tanıklardan A.K. de 2009'da 6 ay kadar örgüte ait bir dershanede kantin işlettiğini anlattı.

Kantin işletmeciliğinin kısa süre sonra kendisinden alınıp başkasına verildiğini aktaran A.K., "Dershanenin müdürü ve alım-satım işleriyle ilgilenen kişi benden kurban, burs, bağış adı altında para talebinde bulundu ve sohbetlere katılmamı istedi. Bunları kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA