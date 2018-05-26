FETÖ'nün para kasasına 10 yıl hapis

Sudan'da MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen işadamı Memduh Çıkmaz'ın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu, 21 sanığa 2 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 11'İ tutuklu 21 sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Tutuklu işadamı Memduh Çıkmaz, tutuklu bulunduğu İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Örgütle 1995 yılında oturduğu apartman dairesinin alt katına taşınan üniversite öğrencileri vasıtasıyla tanıştığını, İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencilere yardımcı olmak için yemek götürdüğünü ve beraber namaz kıldıklarını anlatan Çıkmaz, 2014 yılında örgütün Çorum örgüt sorumlusu olarak tanıdığı 'Hamza' adlı kişinin kendisine, "Sen artık iyice piştin. Seni mütevelli yapıyorum" demesiyle haftada iki gün toplantılara katılmaya başladığını söyledi.

İşadamı Çıkmaz’dan sonra diğer 20 sanık da savunmasını yaptı. Sanıklar, suçsuz olduklarını belirtip, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti kararını açıkladı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklardan Ali Arukan'ı 10 yıl 7 ay 15 gün, iş adamı Memduh Çıkmaz'ı 10 yıl, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Çorum Şubesi Başkanı Erkal Aykaç, Güven Şahin ve Oğuzhan Polat'ı 8 yıl 9'ar ay, Murat Haliloğlu ve Öner Erek'i 8 yıl 1 ay 15'er gün, Mehmet Çatar'ı 7 yıl 6 ay, Recep Koçak ve Şaban Çırlan'ı 6 yıl 6 ay 22 gün, Hüseyin Bostancı, Seydi Bilge ve Mahmut Altıkardeş'i 6 yıl 10 ay 15 gün, Üzeyir Emir'i 6 yıl 3 ay, Erdal Erdoğan'ı 6 yıl, Tekin Mengüç'ü de 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Ali Osman Bilge'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası veren heyet, benzer suçlardan yargılanan diğer sanıklardan Necdet Karadayı, Osman Benli, Murat Akdemir ve Bülent Karadayı'nın beraatına hükmetti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Recep Koçak, Şaban Çırlan ve Mahmut Altıkardeş'in, adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: DHA