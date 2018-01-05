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Buradasınız : » » FETÖ'nün para kasası iş adamı Cahit Nakıboğlu yeniden tutuklandı

FETÖ'nün para kasası iş adamı Cahit Nakıboğlu yeniden tutuklandı

Gaziantep'te dün tahliye edilen, FETÖ'nün "para kasası" olduğu öne sürülen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu yeniden tutuklandı.

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FETÖnün para kasası iş adamı Cahit Nakıboğlu yeniden tutuklandı

Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu'nun 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi koşuluylatahliye edilmesinin ardından savcı, karara itirazda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren 10. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı yerinde bularak Nakıboğlu'nun yakalanmasına hükmetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Nakıboğlu, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, 40 çeşit ilaç kullandığını ve 2 kez kalp ameliyatı olduğunu söyledi. Ciddi sağlık sorunları bulunduğunu ifade eden Nakıboğlu, "Kendi kendime bakacak durumda değilim. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Avukatının savunması sırasında fenalaşan Nakıboğlu, 112 Acil Servis ekibince polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın delil durumunu göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

9. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütü yönetme, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu'nun aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, dün avukatlarının başvurusu üzerine Cahit Nakıboğlu'nun sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak ev hapsi koşuluyla tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, fetö, cahit nakıboğlu
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