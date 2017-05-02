FETÖ'nün "örgütün mahrem eşlerinin ablası" tutuklandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "örgütün mahrem eşlerinin ablası" olarak faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve "örgütün mahrem eşlerinin ablası" olarak aktif şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen A.B.K'yi ikamet ettiği evinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra emniyete götürüldü. A.B.K, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.B.K'nin eşinin de örgütün "mahrem imam"ları arasında yer aldığı ve daha önce tutuklandığı belirtildi.