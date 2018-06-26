FETÖ'nün "örgüt sorumlusu"na 15 yıl hapis istemi

"Sbl05" kullanıcı adıyla iki telefonunda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock bulunan ve programa 3 bin 509 kez girdiği tespit edilen Sibel Başaran hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun hazırladığı iddianame tamamlandı.

15 yıla kadar hapis istemi

Başaran'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlamasıyla yargılanması istenilen iddianame kabul edildi.

Sanığa 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

İddianamede Başaran'ın "ByLock", "KakaoTalk" ve "Dingtone" programlarını kullandığının tespiti de yer aldı. ByLock ve e-posta içeriklerinden örgütte aktif görev aldığı, örgüt elebaşı Gülen ile örgütü övücü e-posta alışverişlerinde bulunduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede yer alan ve 14 Şubat 2016'da Başaran'a gönderildiği belirtilen e-posta'nın içeriği şöyle:

"Dün gece ve sabahında HE'nin canı çok sıkkındı. Yarım saat ancak sürdü ders ve odasına geçti. 'Cenabı Hakk'a yalvarsak, kale kapıları gibi sonuna kadar rahmet kapılarının açıldığını görsek... İnanın buna çok az kaldı, belki 500 rüyada Peygamber Efendimizin müjdesi var' dedi. Abiler, hocamızın bu emrini hep beraber çoluk çocuk uygulamaya koysak, bu çağrıya cevabı sevap versek derdine bir parça ortak olmuş oluruz."

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Samsun'un Atakum ilçesinde 18 Şubat 2016'da "pansiyon" adı altında yurt olarak faaliyet gösterdiği belirlenen, üniversite öğrencilerinin kaldığı 2 bina ile 6 ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda "FETÖ propagandası yapmak, örgüte eleman temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında Başaran'a gönderilen e-posta da iddianamede yer aldı.

Örgüt mensuplarının gönderdiği e-posta'da, "Şahsi bilgisayarlara el konulmuş. Hard diskler iki gün öncesinden değiştirilmiş. Problem yok inşallah. Bir kere herkesin tecrübe etmesi lazım ve telefonlarda olması gerekiyor. Arkadaşlar telefonlarını sildiğini söylüyor" ifadeleri kullanıldı.

Başaran, iddianameye giren ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek, FETÖ'ye ait hiçbir ev ve yurtta kalmadığını, okul ve dershanelerine gitmediğini öne sürdü.

"Gülen'le doğrudan irtibatının olmadığını" savundu

Sanık Başaran, örgüt mensubu olmadığını iddia etti.

"Fetullah Gülen ile doğrudan veya dolaylı irtibatım bulunmuyor. ByLock abone bilgisi bulunan hat kendi adıma kayıtlı ancak eşim kullanıyordu. İçeriklerde geçen konu ve isimleri tanımıyorum. Yükleyip kullanmadım. Firari olduğumdan bilgim yoktur."

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin 30 Mart'ta FETÖ'nün "hücre evi" olarak adlandırılan adreste gözaltına aldığı, örgüt sorumlusu olduğu iddia edilen ve kapatılan Beyaz Lale Derneğinde faaliyet yürüten Sibel Başaran, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Başaran'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA