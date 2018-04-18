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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'örgüt ablası' olduğu iddia edilen kadın tutuklandı

FETÖ'nün 'örgüt ablası' olduğu iddia edilen kadın tutuklandı

Isparta'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Eskişehir'de yakalanan ve "örgüt ablası" olduğu iddia edilen kadın tutuklandı.

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FETÖnün örgüt ablası olduğu iddia edilen kadın tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan Kübra T.'yi, Eskişehir-Ankara karayolundaki kontrol noktasında, Döndü S.'yi de kent merkezinde gözaltına aldı.

Terör örgütünün Isparta yapılanmasında "örgüt ablası" konumunda olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtilen Kübra T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri süren Döndü S. ise işlemlerinin ardından Isparta'ya gönderilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, gözaltı, fetö, eskişehir
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