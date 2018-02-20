FETÖ'nün Naksan Holding davasında 15 sanık hakim karşısında

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılanması sürüyor.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütü yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuklu sanıklar Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu ile 13 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okudu.

Emniyetten gelen raporda, Cahit Nakıboğlu'nun etkin pişmanlık hükümleri kapsamında örgüt içerisinde önemli konumda olan kişilerin isimlerini verdiği ancak söz konusu kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandığı, bu nedenle sanığın örgütün deşifresine katkı sağlamadığı için ifadesinin etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi.

Duruşmaya öğle arası verildi. Öğleden sonraki celsede tanıkların dinlenmesine başlanacak.

Naksan Holding bünyesindeki 51 şirketin örgüt bağlantısı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 628 sayfalık iddianamede, Naksan Holding bünyesindeki 51 şirketin terör örgütü FETÖ/PDY'nin sermayesi ile ticari alanda faaliyette bulunmak üzere kurulduğu ve örgüte ait iktisadi işletme oldukları belirtildi.

Nakıboğlu ailesinin, şehrin çeşitli bölgelerindeki iş yeri, konut ve iş hanı gibi taşınmazları satarak yaklaşık 2 milyon lirayı başka hesaba aktardığına işaret edilen iddianamede, kayyum atanmasından önce de holdingin içinin boşaltıldığı bilgisine yer verildi.

İddianamede ayrıca, holding yöneticilerinden tutuklu sanık Taner Nakıboğlu'nun, örgütün sözde "bölge abisi" firari sanık Mehmet Kocatürk ile sık sık toplantı yaptığı ve il mütevelli heyetinde yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA