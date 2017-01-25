FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ifadeler ve çalışmaların ardından, FETÖ'nün mülkiye yapılanması deşifre ediliyor.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Mahalli İdareler ve Dernekleri İmamı" da belirlendi. Tespit edilen şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın yürütüldüğü Tokat'a getirildiği bildirildi.

Zanlının ilk ifadesinde, "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Mahalli İdareler ve Dernekleri İmamı" olduğunu kabul ettiği öğrenildi.