  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davası

FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davası

FETÖ'nün "mülkiye" yapılanmasına yönelik eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 14 eski vali ve kaymakamın yargılandığı davada sanıklar savunma yapıyor

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FETÖnün &quot;mülkiye&quot; yapılanması davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 14 eski vali ve kaymakamın yargılanmasına devam ediliyor.

Eski İstanbul valisi Mutlu ve eski emniyet müdürü Çapkın için istenen ceza belli oldu

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yedinci duruşmaya, 7 tutuklu ile aralarında Çapkın'ın da bulunduğu 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşma sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor.

Sanıklar eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır ile eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'ın esas hakkındaki savunmasını tamamlamasının ardından, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

Mutlu ve Çapkın'a 15'er yıla kadar hapis istemi

Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan esas hakkındaki mütalaada eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mütalaada, sanıklar eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir hakkında da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan, eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır ve eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yine ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat'ın ise tüm suçlardan beraati talep ediliyor. ​  

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, mülkiye yapılanması, Hüseyin Çapkın, hüseyin avni mutlu, FETÖ davası, fetö
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