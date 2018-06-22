FETÖ'nün muhasebecisine 18 yıl hapis cezası

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Ali Işık ile avukatı katıldı.

Sanık Işık, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

"FETÖ elebaşını basından duyduğum kadar tanırım, kendisiyle hiç görüşmedim. Din adamı olarak bilirdik. Siyasiler darbe yaptığını söylüyor, yaptı mı bilmiyorum" diyen Işık, "Milli istihbaratımız bu örgütün darbe yaptığını söylüyorsa doğrudur. Okuduğum, duyduğum kadarıyla bu örgüt bir terör örgütüdür. Ancak benim bu örgütle bağım yoktur. Kesinlikle himmet toplamadım" dedi.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın ne iş yaptığını sorduğu sanık, tutuklanmadan önce mali müşavir olarak çalıştığını kaydetti.

Işık'ın, "ByLock kullandın mı?" sorusuna olumsuz yanıt vermesi üzerine Başkan Durmaz, sanığın "müşavir55" adıyla ByLock kullandığını belirterek, programda ekli olan kişilerin kendisine "Ali Işık" diye hitap ettiğini söyledi.

Duruşma savcısı Cihat Öztürk, sanığın "Gaziantep il imamına" bağlı olarak çalıştığını, örgütün muhasebe koordinatörü olduğunu, ByLock kullandığını, FETÖ üyeleriyle arasında para transferi olduğunu, örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 18 yıl hapis cezası vererek, cezadan indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Kaynak: AA