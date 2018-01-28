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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'Midyat imamı' tutuklandı

FETÖ'nün 'Midyat imamı' tutuklandı

Mardin'de, FETÖ'nün "Midyat imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖnün Midyat imamı tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 farklı numaradan FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Coşkun S. İstanbul'da gözaltına alındı. 

Hakkında 10 tanık beyanı bulunan ve Nisan 2016'da Amerika'ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü tespit edilen zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edidi.

Zanlı Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Midyat, Mardin, fetö elebaşı, FETÖ davası, fetö
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