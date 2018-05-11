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FETÖ'nün Mersin'deki yeni il sorumlusu yakalandı

Mersin'de düzenlenen FETÖ operasyonunda kentte oluşturulmaya çalışılan yeni yapılanmanın il sorumlusu olduğu iddia edilen kişinin de aralarında olduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

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FETÖnün Mersindeki yeni il sorumlusu yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklayamaya göre, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlatıldı.

Eski Bilecik, Düzce ve İskenderun sorumlusu olan ve Mersin'de oluşturulmaya çalışılan yeni yapılanmanın il sorumlusu olduğu ileri sürülen H.Y. ve hakkında yakalama kararı bulunan eşi gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca Antakya'daki örgüt okullarının genel müdürü A.K. ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eşi H.K. operasyonla yakalandı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, operasyon
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