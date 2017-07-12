FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen medya mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 17 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen medya mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.