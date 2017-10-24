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FETÖ'nün medya yapılanması davasında 3 kişi tahliye edildi

FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili davada aralarında şarkıcı Atilla Taş ile gazeteci Murat Aksoy'un da bulunduğu 3 kişi tahliye edildi.