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Buradasınız : » » FETÖ'nün medya tetikçilerinin yargılandığı davada 3. duruşma

FETÖ'nün medya tetikçilerinin yargılandığı davada 3. duruşma

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 sanığın "darbeye teşebbüs" suçundan yargılanmalarına devam ediliyor.

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FETÖnün medya tetikçilerinin yargılandığı davada 3. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 12'si tutuklu 13 sanığın "darbeye teşebbüs" suçundan yargılanmalarına devam ediliyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız ile tutuksuz sanık Ali Akkuş ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıkların ailelerinin de izlediği duruşma, tutuklu sanık Yetkin Yıldız'ın savunmasının alınmasıyla sürüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında serbest bırakılmalarına karar verilen sanıkların, elde edilen ve çözu¨mlemesi yapılan ek deliller uyarınca, "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s" ve ''Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨kümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu¨s" suçlarından gözaltına alındığı ve Ali Akkuş'un haricindekilerin tutuklandığı anımsatılıyor.

İddianamede, tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Etiketler: atilla taş, gökçe fırat çulhaoğlu, darbe girişimi, 15 temmuz, fetö, PDY
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