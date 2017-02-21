FETÖ'nün MEB'deki Türkiye imamı yurt dışına kaçmış

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanmasını ortaya çıkarmak için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün MEB yapılanmasıyla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

Gözaltına alınan ve itirafçı olan "MEB il ablası" İ.B. de örgütün yapılanması hakkında bilgi verdi.

Soruşturma kapsamında aranan ve firari olan örgütün Milli Eğitim Bakanlığı "Türkiye imamı" Sait K'nin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Gözaltına alınan Türkiye Aktif Eğitim Sendikası "imamı" Kumru G. ve "Kırşehir il ablası" Zeynep A. ise tutuklandı. AA