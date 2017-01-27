FETÖ'nün MEB kanadı deşifre oluyor

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanması çözülüyor.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde örgütün "MEB il ablası" İlknur B, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı oldu.

İlknur B, ifadesinde, 2008 yılında "MEB il ablası" olduğunu belirterek, "2008 yılından itibaren grubumda olan öğretmenlere sohbetler verdim. Zümre başkanları, gruplarındaki öğretmenlerden toplanan burs, kurban yardımlarını bana getiriyorlardı. Ben de il ablası olan Serpil K'ya veriyordum. İl ablası, benden aldığı paraları kime veriyordu bilmiyorum. Bana, öğrenci evlerine ve öğrenci yurtlarındaki öğrencilere gittiği söyleniyordu." diye konuştu.

Sohbet gruplarının sık sık değiştiğine dikkati çeken İlknur B, şunları kaydetti:

"Sohbete gelen öğretmenler gruplarını değiştiriyorlardı. Bana zümre başkanları sohbete gelenlerin isimlerini söylüyorlardı. Zümre başkanlarının sohbet grupları 4 veya 5 öğretmenden oluşuyordu. Her öğretmenin kendi okullarında faaliyetleri oluyordu. Kendi okullarından öğretmenleri sohbete getiriyordu. Zümre başkanları tarafımdan oluşturuldu. İl ablası Serpil K. ile zümre başkanları hakkında toplantı yaptım. H.K, A.K F.K, Z.K, Y.A, E.A, S.S, Z.A, A.B, H.T, B.K. zümre başkanlarıydı.

Zümre başkanları bana bağlı çalışırlardı. Sohbet gruplarına benim talimatım dernek faaliyetlerinin artırılması, yapıya üye öğretmenlerin artmasıydı. Zümre başkanlarını toplayarak talimatlarımı veriyordum."

Yurt dışı gezileri

İl ablalarının yurt dışı gezilerine de katıldığını anlatan İlknur B, "Yapıya ait, Ankara'da bulunan TESED Derneğinin düzenlemiş olduğu 3 yurt dışı gezisine katıldım. İlk önce 2012 yılında Bosna Hersek'e gezi düzenlendi. 20 kişi vardık. Bizden sorumlu 'MEB Türkiye Bayanlar İmamı' Necla Avcı idi. TESED'in 2013 yılında Ürdün'e düzenlediği yurt dışı gezisine de katıldım. Bu geziye Yozgat, Konya, Eskişehir, Çorum MEB il ablaları katıldı. Burada yapıya ait okulları dışarıdan gösterdiler. Aynı dernekle 2014 yılında Fransa'ya gittik. Orada da MEB il ablaları vardı. Gezilerde MEB il ablaları vardı." ifadelerini kullandı.