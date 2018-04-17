FETÖ'nün Malezya imamına 18 yıl hapis

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Duman ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği Duman, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Duman'ı "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasında takdiri indirim uygulanmadı.

"Özbekistan imamlığı"ndan, "Malezya imamlı"ğına

İddianamede Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünden 1993'te mezun olan Duman'ın 1994'te Özbekistan'a gittiği, Ocak 2011'de Türkiye'ye döndüğü ve Mart'ta bu kez Malezya'ya gittiği, 15 Ekim 2016'ya kadar bu ülkede bulunduğu belirtiliyordu.

Duman'ın 2004-2009 arasında örgütün "Özbekistan imamı" olduğu ve burada örgüte bağlı olan okulun müdürlüğünü yürüttüğü kaydedilen iddianamede, daha sonra Malezya'ya gönderilen Duman'ın, burada örgütün sivil toplum faaliyetlerini yürüttüğü, Malezya'daki üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında bağlantı sağladığı ve 2008'de kurulan Malezya Türkiye Diyalog Vakfı'nın başkanlığını yaptığı kaydediliyor.

Duman'ın bu görevinin ardından, örgütün kontrolündeki TUSKON'un Malezya'daki faaliyetlerine ağırlık verdiği kaydedilen iddianamede, Duman'ın, ülkede örgütle ilgili her şeyi yöneten kişi olduğu, Malezya'daki sohbetlerde Türk hükümetine ağır eleştirilerde bulunduğu, "Hükümetin, yaptıklarının cezasını ödeyeceğini" söylediği, örgüte bağlı derneklerin konferanslarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü ve ByLock kullandığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA