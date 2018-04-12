FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanma"sına operasyon

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi soruşturması kapsamında, biri teğmen, 8'i üsteğmen 9 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Malatya, Hatay, Ankara ve Denizli'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 subay gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Malatya merkezli operasyon: 21 gözaltı kararı

10 ilde gerçekleştirilen Malatya merkezli FETÖ operasyonunda örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 21 kişiden 9'u yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Kars, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Hakkari ve İzmir'de operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı verilen ve daha önce 2. Ordu Komutanlığı'nda görev yaptıkları öğrenilen biri emekli 4 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 13 yüzbaşı ve üsteğmenden 9 şüpheli yakalandı.

Yaklaşık bir yıl süren teknik takip ve çalışmanın ardından haklarında yakalama kararı verilen subayların FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, örgütün sivil imamlarından aldıkları talimatlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri, ankesör ve kontörlü telefonlar ile irtibat kurdukları ve "operasyonel hat" tabir edilen birebir görüşme yaptıkları cep telefonları kullandıkları tespit edildi.

Askeri personelin geçmişte TSK içerisinde önemli görevlerde oldukları aynı zamanda bazılarının deşifre olmamak için TSK'den istifa ederek veya emekliye ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladıkları da belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Eskişehir'de muvazzaf astsubay gözaltına alındı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubay Z.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlının, Emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA