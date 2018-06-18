FETÖ'nün mahrem yapılanması davasında 129 sanığa hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasıyla ilgili, aralarında eski asker ve "mahrem imamların" da bulunduğu 157 kişinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 129 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaasını sunması için Cumhuriyet Savcısı Emre Giray Görmez'e söz verdi.

28 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi

Soruşturma aşamasında firar ettikleri belirlenen 28 sanığın dosyalarının ayrılması gerektiğini belirten Savcı Görmez, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen sanıklar Erkan Kaya, Ertuğrul Akkaya ve Ramazan Alkan'ın delil yetersizliği nedeniyle bu suçtan beraatini talep etti.

129 sanığın hapsi istendi

Savcı Görmez, söz konusu isimlerin de arasında bulunduğu 129 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, bu isimlerden Ali Avşar, Ali Korkmaz, Cemal Karlıdağ, Furkan Atik, Haluk Yıldız, Hüseyin Ediş, Hüseyin Güleç, İzzet Kara, Cemil Selvi, Murat Yücel, Mustafa Aykut Akyol, Osman Hançer, Serkan Korkusuz, Sinan Kurt, Şehmus Aslan, Samet Özmekik, Samet Yasin Güngör, Yılmaz Çoraközü ve Miraç Pehlevan'ın soruşturma ve yargılama aşamasında örgütle ilgili bilgi vermeleri nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmalarını talep etti.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatlarına ek süre verdi.

Kaynak: AA