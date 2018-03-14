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FETÖ'nün "mahrem imamları"na operasyon: 9 gözaltı

10 ilde yapılan Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda, polis okulu öğrencilerine "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;mahrem imamları&quot;na operasyon: 9 gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Aksaray, Ankara, Erzurum, Mardin, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Niğde, Mersin ve Kilis'te, polis okulu öğrencilerine "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında öğretmen, vergi müfettiş yardımcısı, mühendis ve eski araştırma görevlisinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahrem imam, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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