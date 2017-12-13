FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 70 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 47'si muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 47'sinin muvazzaf asker, 23'ünün ise TSK'dan ihraç edilenler olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

AA