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Buradasınız : » » FETÖ'nün "mahrem imam"larına operasyon: 7 gözaltı

FETÖ'nün "mahrem imam"larına operasyon: 7 gözaltı

Karabük'te yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün emniyet ve askeri personelinden sorumlu olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;mahrem imam&quot;larına operasyon: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Karabük, Bartın ve Düzce cumhuriyet başsavcılıklarınca arandığı tespit edilen ve emniyet teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinden sorumlu sözde "mahrem imam" oldukları iddia edilen B.M, S.M. ve S.U.K. gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Bu sırada bir otomobil ile ülke dışına çıkmak için buradan ayrılanların olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli otomobili ilden çıkmaya çalışırken Kemal Oyman bölgesinde durdurdu.

Aynı şekilde örgütte sözde "mahrem imam" oldukları şüphesiyle aranan H.U, E.A, S.K.T ve M.C. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir miktar Amerikan Doları, avro, Pakistan Rupisi, Türk Lirası ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Ayrıca, hücre evinde yapılan aramalarda da projeksiyon cihazları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait video, CD, 678 kitap, bilgisayar ve bellekler ile sahte kimlikler bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.  

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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