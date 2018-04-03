FETÖ'nün "mahrem imamları"na operasyon: 5 gözaltı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan muvazzaf askerlerin verdiği bilgiler ışığında soruşturma genişletildi.

Aralarında teğmen, astsubay ve uzman çavuşların da yer aldığı muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda Kırşehir merkezli Ağrı, Şanlıurfa, Van ve Antalya'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda öğretmenler İ.Y, M.B. ve M.S. ile daha önce FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalışan eski öğretmenler H.G. ve İ.Ç., askerlerin mahrem imamları oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırşehir'e götürülen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA