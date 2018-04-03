  • 03 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.977
    EURO 4.904
  • BIST 114304.91
    ALTIN 171.088
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün "mahrem imamları"na operasyon: 5 gözaltı

FETÖ'nün "mahrem imamları"na operasyon: 5 gözaltı

5 ilde yürütülen Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda "mahrem imam" oldukları belirlenen 3'ü halen görevde 5 öğretmen gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;mahrem imamları&quot;na operasyon: 5 gözaltı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan muvazzaf askerlerin verdiği bilgiler ışığında soruşturma genişletildi.

Aralarında teğmen, astsubay ve uzman çavuşların da yer aldığı muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda Kırşehir merkezli Ağrı, Şanlıurfa, Van ve Antalya'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda öğretmenler İ.Y, M.B. ve M.S. ile daha önce FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalışan eski öğretmenler H.G. ve İ.Ç., askerlerin mahrem imamları oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırşehir'e götürülen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mahrem imam, Kırşehir, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER