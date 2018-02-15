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Buradasınız : » » FETÖ'nün "mahrem imamları"na operasyon: 10 gözaltı

FETÖ'nün "mahrem imamları"na operasyon: 10 gözaltı

Aksaray merkezli, askeri okul ve polis okulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖnün &quot;mahrem imamları&quot;na operasyon: 10 gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Aksaray, Bursa, İstanbul, Ankara, Isparta, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Afyonkarahisar ve Mersin'de polis okulu ve askeri okul öğrencilerine "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, gözaltı, fetö, Aksaray
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