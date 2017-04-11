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Buradasınız : » » FETÖ'nün 'mahrem imamları' yakalandı

FETÖ'nün 'mahrem imamları' yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf subay ve astsubay ile "mahrem imam" 24 kişi yakalandı.

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FETÖnün mahrem imamları yakalandı

Eskişehir merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir, Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya ve Samsun'da daha önceden belirlenen şüphelilerin kaldığı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasını koordine eden "mahrem imamlar" olduğu öne sürülen mühendis, memur, öğretmenlerin de bulunduğu 2'si memuriyetten ihraç edilmiş 6 sivil ile 3 muvazzaf teğmen ve 15 astsubay olmak üzere 24 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. AA

Etiketler: fetö, Hava kuvvetleri, mahrem imamları
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