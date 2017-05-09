FETÖ'nün 'mahrem imamları' operasyonunda 9 tutuklama daha

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Aydın'da gözaltına alınan şüphelilerden 9'u daha tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 81 ilde örgütün "mahrem imamları"na yönelik operasyon kapsamında Aydın'da gözaltına alınan 9 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı.

Bu kişilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla 26 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında Aydın'da polis tarafından 24 kişi gözaltına alınmış, bu şüphelilerden 15'i 6 Mayıs'ta tutuklanmıştı. AA