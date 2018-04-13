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Buradasınız : » » FETÖ'nün "mahrem imamları" itirafçı oldu

FETÖ'nün "mahrem imamları" itirafçı oldu

5 ilde yürütülen Kırşehir merkezli soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla yakalanan 5 kişi, etkin pişmanlıktan yararlandı.

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FETÖnün &quot;mahrem imamları&quot; itirafçı oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması soruşturmasında yakalanan öğretmenler İ.Y., M.B. ve M.S. ile daha önce FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalışan eski öğretmenler H.G. ve İ.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulundu. Örgüt ve irtibatta oldukları kişiler hakkında bilgiler veren "mahrem imamlar", çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

5 ilde düzenlenen Kırşehir merkezli operasyonda, daha önce yakalanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin verdiği bilgiler doğrultusunda 3'ü halen görevde 5 öğretmen gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, Kırşehir, gözaltı, fetö soruşturması, fetö
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