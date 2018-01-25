  • 25 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.742
    EURO 4.679
  • BIST 118604.05
    ALTIN 163.001
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün "mahrem imamları" "gaybubet evi"nde yakalandı

FETÖ'nün "mahrem imamları" "gaybubet evi"nde yakalandı

Samsun'da FETÖ'nün "emniyet imamları" olduğu öne sürülen 2 şüpheli ile "mahrem imam" olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün &quot;mahrem imamları&quot; &quot;gaybubet evi&quot;nde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün kentteki "emniyet imamları" oldukları öne sürülen din kültürü öğretmeni Mustafa Şahin ve bilgisayar öğretmeni Coşfer Öztokatlı ile "mahrem imam" olduğu iddia edilen öğretmen Halil Berik'in, örgüt tarafından "gaybubet evi" diye nitelendirilen Atakum ilçesindeki ikametgahta saklandıklarını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları "gaybubet evi"nde yakalandı.

Berik'in üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Şahin ve Öztokatlı'nın haklarındaki çok sayıda dosyadan, Berik'in de Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, mahrem imam, gaybubet evi, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER