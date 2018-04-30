FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık eski polis memuru Mehmet Taş ile avukatı hazır bulundu.

Savunmasında, FETÖ'yle ilişkisi bulunmadığını ileri süren Taş, hakkındaki iddiaları reddetti.

Mahkeme başkanı, Bank Asya'da hesap hareketliliğinin bulunduğu belirlenen sanığın ayrıca örgütün şifreli yazışma programlarından Bylock, Eagle, Kakao Talk ve Clean Them All kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Sanığın o dönem görevli olduğu Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlediği sohbet programlarının organizatörü olduğunun delil ve tanık beyanlarıyla kesinleştiğini aktaran mahkeme başkanı, sanığın organizasyonlara "Kerem" kod adıyla katıldığının tespit edildiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Kaynak: AA