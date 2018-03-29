  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » FETÖ'nün "mahrem imamı"na hapis cezası

FETÖ'nün "mahrem imamı"na hapis cezası

Malatya'daki FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve polislerden sorumlu "mahrem imam" olduğu belirtilen sanığa, 10 yıl hapis cezası verildi.

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FETÖnün &quot;mahrem imamı&quot;na hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçlamalarıyla dava açılan ve tutuklu yargılanan eski öğretmen Cuma Demirci ile avukatı katıldı.

Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu ve uygulamaya defalarca giriş yaptığı belirlenen Demirci, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Demirci, hakkındaki raporlar, tanık beyanları ve "mahrem imam" suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği, örgütle bağlantılı dernek ve sendika üyeliği, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Demirci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö
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