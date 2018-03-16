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Buradasınız : » » FETÖ'nün "mahrem imamı"na hapis cezası

FETÖ'nün "mahrem imamı"na hapis cezası

Malatya'da, FETÖ soruşturmasında tutuklu yargılanan ve "mahrem imam" olduğu belirtilen sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖnün &quot;mahrem imamı&quot;na hapis cezası

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçlarından dava açılan ve tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen Ömer Çelik ile avukatı katıldı.

Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu ve uygulamaya defalarca giriş yaptığı belirlenen Çelik, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Çelik, hakkındaki raporlar, tanık beyanları ve "mahrem imam" suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği, örgütle bağlantılı dernek ve sendika üyeliği, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çelik'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, malatya, FETÖ davası, fetö, bylock
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