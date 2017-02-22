FETÖ'nün 'mahrem imamı' yakalandı

Twitter'daki "bıbıcımsıfırladım" adlı hesap üzerinden FETÖ/PDY'yi övücü nitelikte paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve FETÖ'nün mahrem imamı olduğu belirlenen Serkan Sedat Güray yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca geçtiğimiz yıl Mart ayında Twitter'daki "bıbıcımsıfırladım" adlı hesaba ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabını kullandığı iddiasıyla Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Serkan Sedat Güray gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Güray, Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

FETÖ üyesi çok sayıda isimle telefon görüşmesi tespit edildi

Güray sorgusunda, yöneltilen suçlamaları kabul etmemiş ve söz konusu Twitter hesabının da kendisine ait olmadığını iddia etmişti.

Şüpheli Güray'ın ev aramasında ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, HTS kayıtlarında FETÖ üyesi çok sayıda isimle telefon görüşmesi tespit edildi.

Şüpheli Güray'ın HTS kayıtlarında, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatı Talha Akyol, yeğeni Ebuseleme Gülen, firari Osman Özsoy ile Nazlı Ilıcak, Nazmi Ardıç, Yurt Atayün, Osman Nuri Hoşdoğdu, Ali Ünal, Mümtazer Türköne, Asım Yıldırım, Önder Aytaç, Ali Bulaç ve Abdullah Bağ gibi isimlere kayıtlı telefon numaralarıyla çok sayıda görüşme yaptığı belirlendi.

Firari olan Güray, Bolu'da Jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırada gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Güray'ın, emniyetteki işlemleri sürüyor. AA