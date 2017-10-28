  • 28 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.402
  • BIST 107884.03
    ALTIN 155.089
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün 'mahrem imamı' uzman çavuşun evinde yakalandı

FETÖ'nün 'mahrem imamı' uzman çavuşun evinde yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün askerlerden sorumlu sözde "mahrem imamı" A.T. gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün mahrem imamı uzman çavuşun evinde yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askerlerden sorumlu sözde "mahrem imamı", bir uzman çavuşun evinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askerlerden sorumlu "mahrem imamı"nın ilçede bir evde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Halen görevde bulunan bir uzman çavuşun ikametgahını takibe alan ekipler, bir süre eve giren çıkan şahısları izledi. Daha sonra söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T. adlı kişiyi gözaltına aldı.

İncelemede, örgütün askerlerden sorumlu sözde mahrem imamı olduğu belirlenen zanlının Osmaniye, Yozgat ve Ankara'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı da ortaya çıktı.

Mahrem imamı evinde sakladığı ileri sürülen ve polis ekiplerince gözaltına alınan uzman çavuş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan zanlının, göçmen kaçakçılarıyla irtibatlı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, mahrem imamı, uzman çavuş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER