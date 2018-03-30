FETÖ'nün mahrem imamı eski öğretmene hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mustafa Fatih İlleez tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Örgütün emniyet yapılanmasının "mahrem imamı" olduğu iddia edilen İlleez savunmasında "ByLock" kullanıcısı olmadığını ve hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.
Cumhuriyet Savcısı ise sanık İlleez'in cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.
Mahkeme heyeti, sanığı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA