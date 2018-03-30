  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.955
    EURO 4.874
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün mahrem imamı eski öğretmene hapis

FETÖ'nün mahrem imamı eski öğretmene hapis

Adana'da, FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmene, 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün mahrem imamı eski öğretmene hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mustafa Fatih İlleez tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Örgütün emniyet yapılanmasının "mahrem imamı" olduğu iddia edilen İlleez savunmasında "ByLock" kullanıcısı olmadığını ve hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Cumhuriyet Savcısı ise sanık İlleez'in cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, sanığı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER